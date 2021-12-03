أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 03-12-2021

الاخبار

من زايد إلى محمد: دولة الوشاية!

قرداحي قرباناً للرياض… فهل يتوقّف الصلف السعودي؟

توافق سياسي ضمني على التضحية بوزير الإعلام

الأميركيون للمصارف: نفّذوا أوامرنا

النهار

نفق “التمريرات” مفتوح… وقرداحي يستقيل ظهراً

اللواء

استقالة قرداحي اليوم: «تسليفة» لماكرون في مهمته الخليجية

سباق بين المعالجات والنفايات.. وارتفاع عدد المتهمين بتمويل الحزب بالكويت إلى 23

الجمهورية

ميقاتي يعول على زيارة ماكرون السعودية

البابا: أشعر بمعاناة الشعب اللبناني

قرداحي..يسهل وساطة ماكرون..والشامي: توزيــع الخسائر الأسبوع المقبل

الديار

اجواء اقليمية ملبدة وعجز عن وقف الانهيار: تحذير من فوضى امنية ؟

عون «مستاء» من الشروط السعودية: مطالب تعجيزية لا يمكن تنفيذها..

اسرائيل تروج للحرب مع ايران وتستعد لتدخل حزب الله «الصاروخي» !

البناء

مفاوضات فيينا تتأثر بالتوتر الأميركي ـ الروسي حول أوكرانيا: تشدد إيراني وبلينكن غير متفائل

ماكرون يحاول استثمار مناخات فيينا في لبنان والعراق لتبريد خطوط التصادم

قرداحي يعلن استقالته اليوم وملف الحكومة يبقى معلقاً على إيقاع تحقيق المرفأ

المصدر: صحف