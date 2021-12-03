عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 03-12-2021 – موقع قناة المنار – لبنان
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December 3 2021 - 09:00

عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 03-12-2021

منذ 60 mins 3 December، 2021
الصحافة اليوم
صحافة - صحافة محلية

أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 03-12-2021

الاخبار
من زايد إلى محمد: دولة الوشاية!
قرداحي قرباناً للرياض… فهل يتوقّف الصلف السعودي؟
توافق سياسي ضمني على التضحية بوزير الإعلام
الأميركيون للمصارف: نفّذوا أوامرنا

النهار
نفق “التمريرات” مفتوح… وقرداحي يستقيل ظهراً

اللواء
استقالة قرداحي اليوم: «تسليفة» لماكرون في مهمته الخليجية
سباق بين المعالجات والنفايات.. وارتفاع عدد المتهمين بتمويل الحزب بالكويت إلى 23

الجمهورية
ميقاتي يعول على زيارة ماكرون السعودية
البابا: أشعر بمعاناة الشعب اللبناني
قرداحي..يسهل وساطة ماكرون..والشامي: توزيــع الخسائر الأسبوع المقبل

الديار
اجواء اقليمية ملبدة وعجز عن وقف الانهيار: تحذير من فوضى امنية ؟
عون «مستاء» من الشروط السعودية: مطالب تعجيزية لا يمكن تنفيذها..
اسرائيل تروج للحرب مع ايران وتستعد لتدخل حزب الله «الصاروخي» !

البناء
مفاوضات فيينا تتأثر بالتوتر الأميركي ـ الروسي حول أوكرانيا: تشدد إيراني وبلينكن غير متفائل
ماكرون يحاول استثمار مناخات فيينا في لبنان والعراق لتبريد خطوط التصادم
قرداحي يعلن استقالته اليوم وملف الحكومة يبقى معلقاً على إيقاع تحقيق المرفأ

المصدر: صحف

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