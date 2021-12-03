لافروف يقترح على بلينكن رفع كافة القيود عن عمل البعثات الدبلوماسية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه اقترح على نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن خلال لقائهما في ستوكهولم اليوم، رفع جميع القيود عن عمل البعثات الدبلوماسية في البلدين.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس: “قدمنا بعض المقترحات، ولكن الأمر المثالي، وأنا أكدت ذلك لبلينكن اليوم، هو إلغاء جميع القيود والعودة إلى العمل الطبيعي لبعثاتنا الدبلوماسية المبني على الاحترام المتبادل”.

وأعاد لافروف إلى الأذهان أن الولايات المتحدة فرضت قيودا من جانب واحد على مدة عمل الدبلوماسيين الروس على الأراضي الأمريكية، وحددتها بـ3 سنوات فقط، في انتهاك للأعراف الدبلوماسية.

وتابع قائلا: “شرحوا لنا أن هذه هي الممارسات المتبعة عندهم. وردا على ذلك قلنا إن ممارساتنا تقضي بعدم توظيف الكوادر في الخارج، وهم قاموا بتوظيف أكثر من 400 مواطن روسي، ولذلك أنهينا حقهم هذا، وفقا لمنطقهم”.

وأضاف: “دخلنا في حلقة مفرغة، ولكن لا نستطيع ألا نرد على تحركاتهم ونسمح لهم بأن يتمتعوا بامتيازات من جانب واحد”.

المصدر: وكالات