فرنسا.. مسلح يرتدي ملابس النينجا يصيب شرطيتين بجروح في مدينة تشيربورغ – موقع قناة المنار – لبنان
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December 2 2021 - 19:32

فرنسا.. مسلح يرتدي ملابس النينجا يصيب شرطيتين بجروح في مدينة تشيربورغ

منذ 11 mins 2 December، 2021
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
أخبار دولية - فرنسا

قالت وسائل إعلام فرنسية مساء يوم الخميس، إن:” مسلحا يرتدي ملابس النينجا نفذ هجوما بسيف وأصاب شرطيتين بجروح في مدينة تشيربورغ”.
وأفادت بأن قوات الأمن أطلقت النار على الرجل المسلح وأصابته.
وأكدت وسائل الإعلام الفرنسية أن الهجوم لا يحمل أي نزعة إرهابية إلى حد الآن.
ونشر وزير الداخلية جيرارد دارميان تغريدة على “تويتر” أعلن من خلالها مساندته لقوات الأمن.
إلى ذلك، ذكر موقع “فرانس بلو” نقلا عن شاهد عيان أن الهجوم وقع حوالي الساعة 4 مساءا في محطة بنزين في تورلافيل، مضيفا أن قوات الأمن حاصرته لاعتقاله بعد سرقة سيارة.

المصدر: وسائل اعلام فرنسية

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