وزير الخارجية الأميركي يحذر من عواقب وخيمة حال “صعدت” روسيا ضد أوكرانيا

حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس، من أن “أي تصعيد محتمل من قبل روسيا ضد أوكرانيا، سيكون له عواقب وخيمة”. وقال بلينكن، خلال لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش الاجتماع السنوي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالعاصمة السويدية ستوكهولم، “خلال الأسابيع الماضية، عبرنا عن قلقنا إزاء نية روسيا التصعيد ضد أوكرانيا؛ وهذا لا يقلقنا فحسب، بل يقلق الكثير من الدول في أوروبا”.

وأضاف، “نحن نرى أن أفضل طريقة لتفادي الأزمة، المسار الدبلوماسي. الولايات المتحدة مستعدة لتسهيل ذلك”. وأكد بلينكن التزام الولايات المتحدة بـ “سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها”.

وتتهم الدول الغربية روسيا بحشد قواتها العسكرية على الحدود مع أوكرانيا استعدادا لغزوها، وهو ما فندته موسكو في أكثر من مناسبة. واعتبرت موسكو الاتهامات المزعومة الموجهة لها، ذريعة لزيادة قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الحدود الروسية.

المصدر: سبوتنيك