حميه: صندوق النقد الدولي قد يكون جزءا من الحل وليس الحل بأكمله – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 2 2021 - 14:14

حميه: صندوق النقد الدولي قد يكون جزءا من الحل وليس الحل بأكمله

منذ 40 mins 2 December، 2021
الوزير حمية
لبنان

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه في مكتبه اليوم في الوزارة، رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية فرانسوا دو ريكولفيس، مؤكدا أمامه سعيه الى “إيجاد حلول لتأمين إيرادات للخزينة العامة من اجل اعادة تعزيز دور لبنان بين دول العالم”، لافتا الى أن “صندوق النقد الدولي قد يكون جزءا من الحل وليس الحل بأكمله”.

وقال حميه: “إننا كدولة علينا الاعتماد على إيجاد الحلول المناسبة لبلدنا ولشعبنا ضمن تفعيل واستثمار ما هو موجود لدينا، من خلال جلب الايرادات لمرافق الدولة”.

وأجرى حميه ودو ريكولفيس جولة أفق حول المشاريع التي تم بحثها سابقا وتعنى بها الوزارة، تتعلق بمرافىء بيروت، طرابلس، صيدا وصور والنقل المشترك وسكك الحديد، وإعادة إعمار مرفأ بيروت وتطوير مطار رفيق الحريري الدولي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة