ياسين يبحث مع ميقاتي في خطة النفايات الصلبة: نعمل لتفادي أزمة اضراب عمال شركات جمع النفايات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 2 2021 - 12:16

ياسين يبحث مع ميقاتي في خطة النفايات الصلبة: نعمل لتفادي أزمة اضراب عمال شركات جمع النفايات

منذ 21 mins 2 December، 2021
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لبنان

اجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير البيئة ناصر ياسين وتم خلال الاجتماع البحث في وضع خطة اكثر استدامة  للنفايات الصلبة.

اثر اللقاء اعلن الوزير ياسين: “بحثنا  بموضوع النفايات الصلبة والخطة التي نعمل عليها من اجل إدارة اكثر استدامة لهذا الملف، ونحن نعمل لتفادي أزمة اضراب عمال شركات جمع النفايات، فهناك مشكلة في العقود بين الشركات وبين مجلس الإنماء والإعمار وجرى نقاش حول كيفية حلها، والتفكير بإدارة مستدامة لهذا القطاع”.

وقال ردا على سؤال: “نحاول تسيير عقود الشركات مع مجلس الإنماء والإعمار وإدخال تعديلات عليها اخذين بعين الإعتبار التضخم الحاصل، وسأتابع الموضوع مع وزير الداخلية من اجل تفادي أزمة في الشارع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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