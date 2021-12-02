طالبان تتوقع إعادة فتح السفارات قبل العام المقبل

صرّح المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي لحكومة طالبان في قطر محمد نعيم الخميس، أنه “على إثر اللقاءات في قطر، تتوقع حكومة طالبان من العديد من الدول إعادة فتح سفاراتها قبل السنة المقبلة. وحول الدول التي أبدت رغبتها بإعادة فتح سفاراتها في كابول، قال نعيم في حديث مع سبوتنيك “نحن نتوقع إعادة فتح السفارات قبل السنة القادمة، ولكن لا استطيع أن أحدد الدول، ولكن هناك بعض تباشير الخير ونحن متفائلون أن يكون هناك انفراج في المستقبل القريب”.

وأشار نعيم إلى أنه “بشكل عام هناك رغبة بإعادة فتح السفارات في المستقبل القريب وبان ترجع الأمور إلى مجراها الطبيعي”. وتابع قائلاً “وخلال هذه الثلاثة أشهر، رجعت بعض الدول وفتحت سفاراتها في كابول وهذه كلها خطوات إيجابية “.

وأعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي، مدير القسم الثاني لشؤون دول آسيا في وزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف أمس الأربعاء، أن ألمانيا تدرس استئناف عمل سفارتها في كابول، إضافة إلى عدد من الدول الأخرى، مؤكداً أن ذلك نهج صحيح نظراً لوجود الحاجة لحوار مباشر مع السلطات الأفغانية الجديدة. وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت افتتاح القسم القنصلي بسفارتها في كابل اعتباراً من30 تشرين الثاني/نوفمبر. وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر أعادت دولة الإمارات فتح سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول، ورفعت علمها مجدداً على المبنى.

وفي 25 تشرين الأول/ أكتوبر، أبدى الاتحاد الأوروبي اعتزامه إعادة فتح تمثيله الدبلوماسي في أفغانستان.

المصدر: سبوتنيك