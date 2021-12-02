وزير الخارجية التقى أمين سر الفاتيكان ووزير خارجيتها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 2 2021 - 10:16

وزير الخارجية التقى أمين سر الفاتيكان ووزير خارجيتها

منذ 8 mins 2 December، 2021
8d722480f500241e9f7bd4a6455e465c
لبنان

استهل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب زيارته روما بلقاء أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وكان بحث في الأزمة التي يمر فيها لبنان على الصعد كافة وكيفية حلها ودعم الفاتيكان المستمر للبنان حكومة وشعبا مع تأكيد ان يكون لبنان بمنأى عن الصراعات في المنطقة.

والتقى الوزير بو حبيب وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بول ريتشارد غالاغر وعرض معه الدعم الذي يقدمه الفاتيكان للقطاع التربوي وكيفية تطويره. وتم التطرق الى العمل الذي تقوم به الحكومة اللبنانية في مجال الطاقة والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وأكد الكاردينال غالاغر دعم الفاتيكان لبنان الذي سيزوره في الفصل الاول من السنة المقبلة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة