وزير الخارجية التقى أمين سر الفاتيكان ووزير خارجيتها

استهل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب زيارته روما بلقاء أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وكان بحث في الأزمة التي يمر فيها لبنان على الصعد كافة وكيفية حلها ودعم الفاتيكان المستمر للبنان حكومة وشعبا مع تأكيد ان يكون لبنان بمنأى عن الصراعات في المنطقة.

والتقى الوزير بو حبيب وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بول ريتشارد غالاغر وعرض معه الدعم الذي يقدمه الفاتيكان للقطاع التربوي وكيفية تطويره. وتم التطرق الى العمل الذي تقوم به الحكومة اللبنانية في مجال الطاقة والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وأكد الكاردينال غالاغر دعم الفاتيكان لبنان الذي سيزوره في الفصل الاول من السنة المقبلة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام