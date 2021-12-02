أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 02-12-2021

الأخبار

لا «أضاحي» كرمى للسعودية… والمستقبل يهدّد رئيس الوزراء بالشارع

هل يريد ميقاتي تفعيل الحكومة فعلاً؟

اقتراح الشامي لـ«الكابيتال كونترول»: سلطة استنسابية مطلقة لمصرف لبنان

النهار

تطبيع التعطيل: حكومة لا مجلس وزراء!

تاريخ تحالفيّ بين جنبلاط والحريري… و”العودة ضروريّة”

اللواء

تلاعب لبناني بمصائر التفاهمات الداعمة.. والمملكة تجدّد إقامات اللبنانيين

ميقاتي غاضباً: مجلس الوزراء مش ماشي.. أرقام جهنمية عن التضخم والفقر في لبنان

الجمهورية

لا إتفاق رئاسياً على حل موحد

عطلة المدارس 24 يوماً

العقدة الحكومية باقية.. ولا مخرج للتحقيق العدلي.. ميقاتي: الحل ضمن المؤسسات

الديار

اللبنانيون محاصرون بالجوع والكورونا والفساد والخلافات السياسية والأزمة مفتوحة

الثنائي الشيعي رفض الضغط على قرداحي للاستقالة قبل لقاء ماكرون وبن سلمان

ميقاتي : «ما فينا نكفي هيك» … «الحريري راجع مع اعلامه» والتحالفات: «بعد بكير»

البناء

المنطقة تتجمّد تحت تأثير المنخفض النووي الإيراني… والخيارات الحاسمة مؤجلة

ربط النزاع الحكومي والقضائي للعام الجديد… وتبلور المشهد الانتخابي

الحكومة تطلق التسجيل للبطاقة التمويلية… وإجراءات كورونا تخيم على الأعياد

المصدر: صحف