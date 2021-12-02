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December 2 2021 - 02:46

الصحة العالمية: أوروبا أصبحت مركزا لتفشي جائحة كورونا

منذ 8 mins 2 December، 2021
World Health Organisation Infections
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أعلن مسؤول في منظمة الصحة العالمية أن أوروبا أصبحت مركزا لتفشي جائحة كورونا، مشيرا إلى أن المتحور “دلتا” أصبح المتحور السائد في أوروبا.
وأوضح المسؤول أنه “لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه عن المتحور أوميكرون، ولكن لا سبب لدينا للاعتقاد بأن فترة حضانة أوميكرون تختلف عن أي متحورات أخرى لفيروس كورونا”، مشددا على أنه “من الضروري أن يستمر الناس في ارتداء الكمامة والالتزام بقواعد التباعد والنظافة الشخصية حتى عند تلقي التطعيم”.
وأعلن أنه “تم رصد أكثر من 40 تحورا مرتبطا بسلالة أوميكرون”، لافتا إلى أنه “لا دليل على تراجع فاعلية اللقاحات بسبب المتحور أوميكرون، ونعتقد أن لا حاجة لتطوير لقاح جديد، ومنتجو اللقاحات يحتاجون فقط إلى إجراء تعديلات بسيطة على اللقاحات الحالية”.

المصدر: رويترز

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