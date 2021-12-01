الطقس في لبنان.. انحسار المنخفض الجوي اعتبارا من صباح الخميس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2021 - 22:04

الطقس في لبنان.. انحسار المنخفض الجوي اعتبارا من صباح الخميس

منذ 1 ساعة 1 December، 2021
الطقس
لبنان

أعلنت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرتها المسائية عن انحسار تأثير المنخفض الجوي المتمركز فوق تركيا عن الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من صباح يوم غد الخميس حيث يستقر الطقس تدريجيا، وأشارت الى ان “معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر  كانون الاول ما بين 13 و 21 درجة مئوية”.

الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة . يتكون الضباب على المرتفعات مع تساقط امطار متفرقة خلال الفترة الصباحية، يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل مع ظهور ضباب محلي على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، يتحول تدريجيا اعتبارا من المساء الى غائم وتتساقط أمطار متفرقة اعتبارا من فجر الاحد.

الأحد: غائم اجمالا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة في الداخل و على الجبال و تكون ضباب على المرتفعات، تتساقط امطار متفرقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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