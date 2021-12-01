اليمن: 3 شهداء وعدد من الجرحى بنيران العدوان

ارتكبت قوى العدوان السعودي الاميركي الخميس مجزرتين في مديريتي منبه وشدا في محافظة صعدة، نتج عنهما 3 شهداء وعدد من الجرحى.

وأوضح مصدر أمني يمني أن “العدوان استهدف بالأسلحة الرشاشة تجمعات المواطنين في منطقتي الرقو وآل الشيخ في مديرية منبه الحدودية ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 12 آخرين بينهم 3 مهاجرين أفارقة”.

وأضاف المصدر أن “العدوان استهدف بالأسلحة الثقيلة والرشاشة مناطق آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية ما أدى لإصابة 10 مواطنين بجروح متفاوتة”، ولفت إلى أن “طيران العدوان شن غارتين على مديرية الظاهر في صعدة وغارة جوية على منطقة العمشية بمحافظة عمران”.

المصدر: موقع انصار الله