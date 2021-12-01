معرض المنتجات الايرانية في سورية.. بحضور عشرات الشركات

خليل موسى

164 شركة تجارية وصناعية مختصة بالمعدات الطبية والأدوات الزراعية ومعدات النفط والغاز والبتروكيماويات إضافة إلى من حضروا من منتجي الأغذية وصولا للمنسوجات والسيارات، جميع هذه الفئات حضرت في سورية خلال افتتاح معرض المنتجات الإيرانية، في مدينة المعارض يوم أمس قرب العاصمة دمشق.

تضمن معرض المنتجات الإيرانية المستمر على مدار خمسة أيام، جميع المجالات التي تلزم الأسواق بكافة تخصصاتها، من بينها تجهيزات طبية وصحية، وتجهيزات المشافي، وأمور تتعلق بالبناء والمهندسة، ومعدات النفط والغاز.

افتتاح المعرض تم بحضور كل من وزير الصناعة السوري المهندس سامر خليل، ووزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني سيد رضا فاطمي آمين، ووجود عدد من مسؤولي البلدين، إضافة لتجار وصناعيين من زوار ومشاركين عارضين إيرانيين.

وأكد وزير الصناعة السوري في كلمة افتتاحية له، أن التعاون السوري الإيراني إضافة إلى التبادل التجاري، يشمل أيضاً التعاون في مجال الاستيراد والتصدير لأسواق البلدين، مشيراً إلى أن معظم شركات البلدين تسعى إلى تعاون في مجال الاستثمار سواء بشكل مباشر أو عبر التعاون مع القطاعين العام أو الخاص.

حديث وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، صب في ذات السياق، منوهاً إلى أن سورية هي بلد صناعي يمتلك بنىً تحتية جيدة في قطاع صناعة الأقمشة والمواد الغذائية، وإيران تبحث عن فرص عمل مشتركة بين البلدين وهناك إمكانيات كبيرة لتنمية العلاقات المشتركة في هذا المجال.

هذا المعرض يأتي في سياق الخطط التنفيذية للاتفاق الشامل الذي تم توقيعه بين كل من دمشق وطهران، لتنتقل المرحلة فيما بعد من عرض المنتجات والصناعات، إلى تبادلها ودخولها الأسواق في كل من سورية وإيران.

المصدر: موقع المنار