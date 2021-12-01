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December 1 2021 - 15:24

المدارس الرسمية اقفلت ابوابها تلبية لدعوة متعاقدي الاساسي الى الاضراب

منذ 32 mins 1 December، 2021
مدارس
لبنان

اقفلت المدارس والثانويات الرسمية في طرابلس ابوابها اليوم، التزاما بدعوة اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الى الاضراب.

واكدت النقابية ملوك محرز “المضي بالحراك المطلبي حتى تحقيق المطالب لجهة توقيع مراسيم المنح الاجتماعية، على أن تكون لسنة كاملة أقله وليس لشهرين كما سبق، ووضع آلية واضحة لصرف مبلغ 90 دولارا، ووضعها موضع التنفيذ، وزيادة موازنة تعاونية  موظفي الدولة لأن الأمن الصحي عند المعلمين والأساتذة أصبح في دائرة الخطر”،  وطالبت ب”تحويل مستحقات المتعاقدين شهريا، وتصحيح أجور عمال المكننة بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي، وتأمين المواد التشغيلية، وبخاصة مادة المازوت، للمدارس والثانويات لتأمين حسن سير أعمالها، اضافة الى الحفاظ على صحة الأساتذة والمعلمين والطلاب من خلال اعتماد التعليم الحضوري، عبر تقسيم الطلاب إلى مجموعتين (كل أسبوع مجموعة)”.

وفي بنت جبيل والكورة شاركت المدارس الرسمية في الاضراب وامتنع الاساتذة عن الحضور.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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