سقوط شجرة نخيل في صيدا وانقطاع اسلاك كهربائية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2021 - 13:40

سقوط شجرة نخيل في صيدا وانقطاع اسلاك كهربائية

منذ 50 mins 1 December، 2021
حوادث واخبار امنية
لبنان

شهد الساحل الجنوبي في صيدا امطارا غزيرة متفرقة منذ ساعات الصباح الاولى، مع تدن ملحوظ في درجات الحرارة ورياح ناشطة تسببت بسقوط شجرة نخيل في منطقة الفيلات، ما ادى الى تضرر حائط في المكان من دون تسجيل إصابات.
كما تسببت الرياح القوية بانقطاع اسلاك كهربائية عند الكورنيش البحري والاوتوستراد الشرقي للمدينة باتجاه مستديرة مسجد الحاج بهاء الدين الحريري، في وقت استنفرت فرق الطوارىء في البلدية لمواجهة تداعيات العاصفة التي شلت حركتي الملاحة والصيد البحري بسبب ارتفاع الموج، حيث لازم الصيادون منازلهم بعد ان احكموا ربط شباكهم عند رصيف الميناء.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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