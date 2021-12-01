الناتو يدعو روسيا لاستئناف الحوار داخل مجلس روسيا -الناتو

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الأربعاء، روسيا إلى استئناف الحوار مع الحلف في إطار مجلس “روسيا-الناتو” من أجل السلام والأمن. وقال ستولتنبرغ للصحفيين “بحثنا نهجنا المشترك في العلاقات مع روسيا، والذي يجمع بين الردع عند الضرورة والانفتاح للحوار. نحن نتفهم الأهمية الحيوية للحوار مع روسيا، ونحن منفتحون لمثل هذا التفاعل داخل مجلس “الناتو- روسيا”.

وكانت وزارة الخارجية في لاتفيا، قد أعلنت في وقت سابق، عن عقد اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة ريغا، خلال الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى الأول من كانون الأول/ ديسمبر.

هذا وقرر حلف الناتو، في وقت سابق، تقليص عدد الأعضاء المعتمدين للبعثة الدبلوماسية الروسية لدى الحلف من 20 إلى 10 أشخاص، كما قرر سحب اعتماد 8 أعضاء في البعثة واصفا إياهم بـ “الضباط غير المعلنين في الاستخبارات الروسية”، مضيفا بأنه على الرغم من تقليص التمثيل الروسي لدى الناتو إلا أن الحلف لا يزال منفتحًا أمام “حوار هادف”.

المصدر: سبوتنيك