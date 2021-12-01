العميد حمدان زار سفير فنزويلا: فوز مادورو يؤكد رفض الشعب الفنزولي التدخلات الخارجية

زار أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون العميد مصطفى حمدان على رأس وفد، سفير فنزويلا خيسوس غونساليس، في مقر السفارة في بيروت.

وأكد خلال اللقاء ان “إنجاز الانتخابات المحلية الفنزولية لحكام الولايات والبلديات، لا يقتصر فقط على تأكيد فوز الزعيم نيكولاس مادورو وحزبه فيها، إنما يؤكد رفض الشعب الفنزولي، للتدخلات الخارجية، ومحاولات الهيمنة الأميركية على مقدرات البلاد، كما يشكل دافعا واستنهاضا لدول أميركا اللاتينية، لاستعادة حريتها، من المجموعات التي تتعامل مع الولايات المتحدة الأميركية، ضد مصالح شعوبها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام