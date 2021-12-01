عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 1 كانون أول 2021

العناوين



الأخبار

-صندوق النقد على يسار السلطة: الكابيتال كونترول يخدم المصارف

-الرياض تأمل تجاهل ماكرون ملف لبنان

-مفاوضات فيينا: يد إيران هي العليا

-واشنطن والرياض تريدان حصر المعركة الانتخابية بضرب حزب الله وعون حصراً: حسابات أتباع الخارج تجعل «القوات» عدواً!

البناء

-مفاوضات فيينا على سكة الاتفاق: المصادقة على 80 في المئة من التفاهم منجزة خطياً

-تداعيات العودة للاتفاق النووي تخيم على المنطقة… ومؤشرات البداية في اليمن

-تراجع فرص الوساطة مع السعودية… والملف الحكومي كما القضائي بانتظار مبادرة ميقاتي

الجمهورية

-ميقاتي يصر على مجلس وزراء مكتمل.

“ملتزموم” دعم الجيش

-عينات من الذي يقوله السفراء؟

-ترغيب وترهيب للتحكم بالانتخابات

-حل بـ “عصا سحرية” خارجية

اللواء

-ارتياب نيابي من خطاب عون التمديدي.. يُهدّد بجلسة بلا تفاهمات!

«-المراسيم الجوالة» تعود إلى الواجهة ومطالبة أممية بالكفّ عن الضغط على القضاء والإقفال على الطاولة اليوم

النهار

-الدوامة العميقة: الرهان مجدداً على ماكرون!

-إيران ترهن تقدم فيينا برفع العقوبات وتفاؤل اوروبي وروسي.

-العراق :تغيبر طفيف في النتائج النهائية للانتخابات

الديار

-الازمة السياسية ــ القضائية بانتظار معجزة بعد فشل طروحات بري للحل

-اطلاق منصة تسجيل «الاكثر فقرا» اليوم… ولا موعد للدفع!

-القطريون مهتمون بالغاز والكهرباء والمرفأ ويعتمدون «الديبلوماسية الصامتة»

الاسرار

البناء

-قال مرجع سياسي بارز تعليقاً على التوقعات الانتخابية التي تحدث عنها رئيس حزب القوات اللبنانية إن استبدال السعودية لمجموع كتلتي القوات والمستقبل بمجموع من 35 نائباً بكتلة يقودها سمير جعجع تتشكل من 25 نائباً بعد فرط المستقبل لحسابه لا يبدل موقع الأكثرية

-قال دبلوماسي أميركي سابق في إحدى ورشات العمل البحثية حول الملف النووي الإيراني تعليقاً على الخيار الإسرائيلي، لقد كان هذا الخيار هو رهان واشنطن في السنوات التي أعقبت الانسحاب الأميركي من الاتفاق بالاغتيالات وعمليات التخريب ولم ينجح بوقف البرنامج النووي لإيران

النهار

-يصر مرجع سياسي على بقاء مقرَبين إليه وإلى الحرس القديم على ترشحهما مجددًا، على خلفية خبرتهما السياسية داخليًا وخارجيًا ولأكثر من سبب.

-لوحظ أن سفيرة دولة أوروبية عادت لتتحرك باتجاه مرجعيات سياسية، ويرتقب أن تتفقد قريبًا إحدى مناطق الجبل وتلتقي أحد الزعماء السياسيين.

-يتردد ان مسؤولاً استخباراتيًا سابقًا قرر الترشح الى الإنتخابات النيابية المقبلة في دائرة البقاع الغربي وراشيا.

-قال مسؤول سياسي ان تحركات اول من امس كانت ضعيفة في كل المناطق بما يريح الطبقة السياسية الحاكمة.

الجمهورية

-اعتبر أحد نواب حزب فاعل أن النيابة أصبحت كناية عن أشغال شاقة بسبب كثرة الطلبات وصعوبة تلبيتها وسط الظروف القاسية.

-أكد احد السفراء ان ليس على جدول اعمال مرجعية دولية مؤثرة زيارة محددة الموعد قريباً للبنان.

-تدور أزمة صامتة بين مسؤولين كبيرين على خلفية عدم توافقهما على صيغة للخروج من أزمة حساسة.

اللواء

-تعمل دولة إقليمية طامحة إلى انتزاع موافقة تشريعية أميركية على أي اتفاق يتم التوصّل إليه، عملاً بنصائح خبراء وأصدقاء.

-طُلب إلى وزير معني عدم الردّ على كلام مرجع روحي، منعاً لسجالات لا طائل منها في هذه المرحلة

-يحجم مودعون لديهم حسابات مصرفية عن فتح حسابات بالدولار، أو أيّ من العملات الصعبة على خلفية فقدان الثقة «بالفرش موني»

نداء الوطن

-أكد تقرير صندوق النقد الدولي حول الأوضاع المالية في لبنان ان الاصلاح يستوجب تحديث الحوكمة في الجمارك والحد من تفويض المجلس الأعلى للجمارك والإدارة اليومية للجمارك إلى المديرية العامة للجمارك.

-تُحضِّر بلدية كبرى لفرض رسوم بدل دفن الموتى في مدافن المدينة وذلك بحجة صيانة وتنظيف المقابر والحفاظ على مقتضيات الصحة العامة.

-تعاني منظمات نسوية من أداء رئيس مصلحة في وزارة التربية والتعليم العالي في حالة النزاعات الزوجية، حيث يقوم الاخير بالتواصل مع المدارس الخاصة ومنع تسجيل الاولاد الا بعد موافقة الاب ووفقاً لشروطه، مما يهدر حق الاطفال بالتعليم وحقوق الامهات بالرؤية والحضانة.

المصدر: صحف