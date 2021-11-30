الصحة الفلسطينية: تسجيل 4 وفيات و360 إصابة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2021 - 19:56

الصحة الفلسطينية: تسجيل 4 وفيات و360 إصابة جديدة بكورونا

منذ 16 mins 30 November، 2021
العلم الفلسطيني
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء انه تم تسجيل 4 وفيات و360 إصابة جديدة بفيروس كورونا و120 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت الوزارة الى أنه “تم تسجيل 4 حالات وفاة في قطاع غزة نتيجة الإصابة بكورونا”، وأشارت إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل 103، طوباس 8، بيت لحم 39، جنين 22، طولكرم 9، رام الله والبيرة 30، نابلس 24، سلفيت 2، ضواحي القدس 1، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 121”.

وأضافت الوزارة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل 38، طوباس 3، بيت لحم 22، جنين 11، طولكرم 8، رام الله والبيرة 5، نابلس 7، سلفيت 1، ضواحي القدس 2، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 20”.

المصدر: فلسطين اليوم

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