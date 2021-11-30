لجنة الادارة أقرت اقتراح قانون اعفاء رخص بناء من الرسوم معدلا ومشروع قانون إنشاء نقابة اختصاصيي تغذية

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة في الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان، وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب ابراهيم عازار، والنواب: جورج عقيص، غازي زعيتر، سمير الجسر، بلال عبدالله، علي درويش، بهية الحريري، نزيه نجم وعدنان طرابلسي.

كما حضر المدير العام للتنظيم المدني المهندس الياس الطويل، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحاذة، ممثل وزارة الصحة انطوان رومانوس وممثلة نقابة المهندسين في بيروت المهندسة ديفينا ابو جودة.

بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس اقتراح قانون اعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقا لتصاميم نموذجية، والذي سبق لها ان ناقشته في الجلسة السابقة، واطلعت على الاسباب الموجبة وعلى تقرير لجنة المال والموازنة كما تقرير لجنة الاشغال العامة والنقل، بالإضافة إلى القوانين الحالية المرعية الاجراء.

واستمعت الى رأي المديرية العامة للتنظيم المدني ورأي وزارة المالية، بالاضافة الى رأي نقابة المهندسين في بيروت.

ورأت اللجنة ان الاقتراح المذكور يرمي الى “تشجيع المواطنين بالاقدام على البناء في قراهم وفق تصاميم تراعي قوانين التنظيم المدني والناحية الجمالية في البناء، وتسهل على ذوي الدخل المحدود عمليات البناء وتساعدهم على البناء في الارياف مما يخفف من النزوح”. وأقرت بالاجماع الاقتراح معدلا.

ثم انتقلت الى متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8639 تاريخ 8/8/2012 الرامي إلى إنشاء نقابة للاختصاصيين في علم التغذية وتنظيم الوجبات في لبنان. وكان سبق لها ان اطلعت على الاسباب الموجبة كما على تقرير لجنة الصحة النيابية، واستمعت اللجنة الى رأي ممثل وزارة الصحة الذي ابدى موافقته على المشروع، واعتبر ان اقراره “أصبح من الضروري لضبط ممارسة مهنة التغذية وتنظيم الوجبات الغذائية في لبنان”.

ولما كانت اللجنة بدأت بدرس مواد المشروع، وانهت درس مواد الفصلين الأول والثاني واقرت موادهما بعد أن أدخلت تعديلات على بعضها، تابعت في هذه الجلسة درس المواد المتبقية من المشروع.

وبعد المناقشة أقرت المشروع بعد أن ادخلت تعديلات طفيفة على صيغة لجنة الصحة النيابية.

ونظرا لضيق الوقت، لم تتمكن اللجنة من درس بقية جدول أعمالها، فقررت رفع الجلسة على ان تتابع عملها في جلسة الثلاثاء المقبل.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام