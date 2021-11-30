وقفة في طولكرم دعما للأسرى وللمطالبة بالتدخل العاجل للإفراج عن الأسير المريض فؤاد الشوبكي

طالب ذوو الأسرى وممثلو فصائل العمل الوطني الفلسطيني في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة الثلاثاء المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، بالتدخل العاجل للإفراج عن الأسير المسن المريض اللواء فؤاد الشوبكي، الذي يعاني من وضع صحي صعب نتيجة اعتقاله في سجون الاحتلال لسنوات طويلة.

ووجه المشاركوت بالوقفة خلال وقفتهم الأسبوعية المساندة للأسرى أمام مكتب الصليب الأحمر في مدينة طولكرم “التحية للأسرى الذين انتصروا في معركة الأمعاء الخاوية، ومنهم علاء الأعرج ولؤي الأشقر من طولكرم، وباقي الأسرى الذين قدموا أروع الأمثلة في الصمود والفداء”، مؤكدين “أنهم اثبتوا أن إرادة الحرية هي أكبر بكثير من قيد السجان”.

المصدر: وكالة وفا