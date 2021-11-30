اللجنة الأردنية للأوبئة: “أوميكرون” سيدخل الأردن عاجلا أم آجلا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2021 - 12:18

اللجنة الأردنية للأوبئة: “أوميكرون” سيدخل الأردن عاجلا أم آجلا

منذ 23 mins 30 November، 2021
علم الاردن
الاردن - عربي وإقليمي

توّقع عضو اللجنة الأردنية للأوبئة، بسام حجاوي، وصول المملكة إلى ذروة الموجة الحالية من فيروس كورونا خلال 3 أسابيع.

وقال حجاوي لإذاعة “حياة إف إم”، اليوم الثلاثاء، إن الإصابات سترتفع خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وشدد على أن المتحور الجديد “أوميكرون” سيدخل إلى الأردن عاجلا أم آجلا، لافتا إلى أن الإغلاقات لم يعد لها جدوى كما كان سابقا، وتابع: “علينا الاستعداد للمتحور الجديد برفع نسب التطعيم، سواء بأخذ الجرعة الثانية أو الثالثة”.

وأوضح أن المعلومات المتوفرة حول المتحور الجديد غير كافية، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية دعت للتعامل معه بطرق علمية بعيدا عن الإغلاقات.

وجدد حجاوي التأكيد على عدم وجود مشكلة في الغلط والمزج بين اللقاحات.

المصدر: وكالات

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