سائقو سيارات عمومية اعتصموا أمام الداخلية مطلقين صرخة لتحسين أوضاعهم وتأمين لقمة العيش لعائلاتهم – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2021 - 12:18

سائقو سيارات عمومية اعتصموا أمام الداخلية مطلقين صرخة لتحسين أوضاعهم وتأمين لقمة العيش لعائلاتهم

منذ 42 mins 30 November، 2021
المنار
المنار
لبنان

ينفذ سائقو سيارات عمومية أمام وزارة الداخلية والبلديات في محلة الصنائع في بيروت اعتصاما ترافق مع قطع للطريق بسياراتهم عند المفترقات المؤدية الى الصنائع.

ويطالب المعتصمون بتنفيذ ما وعدوا به لتأمين عيش كريم لهم، وأطلقوا صرخة وجع من تردي الاوضاع المعيشية وارتفاع سعر المحروقات الذي أثر على عملهم بشكل سلبي وعلى وضعهم المعيشي بحيث لم يعد بامكانهم تأمين لقمة العيش لعائلاتهم وكذلك الدواء وسائر مقومات الحياة.

وأكد المعتصمون انهم لا ينتمون الى أي أحد، فقط ينتمون الى لقمة العيش التي باتت مرة.

وقد دخل وفد من المعتصمين الى مقر الوزارة للقاء الوزير بسام مولوي لطرح مطالبهم، الا ان المعتصمين خارجا لم يتفاءلوا بالنتيجة، وقالوا:”اجتمعنا مع المعنيين كثيرا وبقيت وعودهم حبرا على ورق”.

وقد افترش عدد من المعتصمين الارض.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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