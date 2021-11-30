الاتصالات الخلوية مقطوعة عن قرى في الهرمل والسبب التيار الكهربائي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2021 - 12:18

الاتصالات الخلوية مقطوعة عن قرى في الهرمل والسبب التيار الكهربائي

منذ 49 mins 30 November، 2021
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لبنان

ناشد أهالي الهرمل المعنيين العمل على اعادة تأمين الاتصالات الخلوية التي انقطعت منذ اسبوع عن بعض قرى الهرمل، خصوصا في الهرمل المعالي، قلد الديب، السوح، جباب، بديتا، الشربين، وادي الكرم.

وأشاروا الى ان الاتصالات الخلوية في المنطقة تتوقف نهائيا مع انقطاع التيار الكهربائي ما يتسبب بتوقف كامل لسائر محطات التقوية المنتشرة في أحياء الهرمل والقرى المجاورة، ويؤدي إلى عزل بلدات البقاع الشمالي عن سائر المناطق.

يذكر ان معظم محطات الإرسال تعتمد على المازوت لتأمين مولدات التقوية، وان توقفها يؤدي حكما إلى توقف الإرسال وعزل المنطقة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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