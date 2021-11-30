“فايزر” ستنتج 80 مليون عبوة من الحبوب المضادة لـ”كوفيد-19″ – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2021 - 09:16

“فايزر” ستنتج 80 مليون عبوة من الحبوب المضادة لـ”كوفيد-19″

منذ 7 mins 30 November، 2021
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

قال ألبرت بورلا المدير التنفيذي لشركة “فايزر” في مقابلة مع قناة “سي.إن.بي.سي”، اليوم الإثنين، إن الشركة تتوقع الآن أن تنتج 80 مليون عبوة من عقارها التجريبي المضاد لفيروس “كوفيد-19″، ارتفاعاً من توقعات سابقة عند 50 مليوناً.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت “فايزر” إنها تتوقع تصنيع 180 ألف عبوة بنهاية هذا العام وما لا يقل عن 50 مليوناً بحلول نهاية العام المقبل، من بينها 21 مليوناً في النصف الأول من عام 2022.

وقال بورلا: “نستطيع الآن الالتزام بثمانين مليون عبوة… بفضل آلات التصنيع لدينا”، مضيفاً أنه “يثق بأن العقار الذي أُطلق عليه اسم باكسلوفيد لن يتأثر بأوميكرون، السلالة الجديدة لفيروس كورونا”.

كذلك أشار إلى أن الشركة ستعرف المزيد من التفاصيل عن السلالة الجديدة في الأسابيع القليلة المقبلة.

وطلبت “فايزر” الترخيص لها بالاستعمال الطارئ للعقار “باكسلوفيد” في الأسبوع الماضي، بعد أن نشرت بيانات توضح أنه فعال بنسبة 89 في المئة في منع نقل المريض بالفيروس المعرض للخطر إلى المستشفى للعلاج أو وفاته.

المصدر: الميادين

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