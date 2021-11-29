سورية وإيران تبحثان بتعزيز العلاقات التجارية وتطوير التعاون الاقتصادي المشترك

بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا عمرو سالم مع وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني سيد رضا فاطمي آمين، والوفد المرافق له آليات تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وتطوير نقاط التعاون الاقتصادي المشتركة والارتقاء بها بما يخدم مصلحة الشعبين.

وناقش الجانبان المواضيع المتعلقة بتحديد المواد والسلع الغذائية المطلوبة في السوقين السوري والإيراني وإمكانية التبادل التجاري بما يخلق توازنا بين المستورد والمصدر في كلا البلدين، إضافة إلى إقامة مشاريع مشتركة والإسراع بتنفيذ الاتفاقيات السابقة وتبادل الخبرات في مجال طرق زيادة الإنتاج لبعض المواد عبر التشجيع على زراعة أراض جديدة ودعم وتقديم الأسمدة والبذار للمزارعين.

من جهته، أكد سالم “وجود رغبة مشتركة بين البلدين للتعاون في مجالات المواد الغذائية والاستثمار الزراعي والتصنيع وتبادل السلع التي تناسب السوقين السوري والإيراني”.

بدوره أشار الوزير الإيراني إلى “أهمية الارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية إلى مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين وترجمتها على أرض الواقع بما يخدم مصلحة الشعبين”، واكد أن “بلاده تواصل دعمها ومساندتها للشعب السوري في كل الظروف”.

المصدر: سانا