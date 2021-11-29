أنصار الله: على الغزاة إدراك أن يوم جلاء آخر جندي ينتظرهم في اليمن

هنأ المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن في بيان له الاثنين “الشعب اليمني بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والخمسين لعيد الاستقلال يوم جلاء آخر جندي بريطاني من جنوب البلاد في 30 نوفمبر 1967 والذي كان ثمرة لثورة 14 أكتوبر 1963 المجيدة”.

وأشار البيان إلى أن “المناسبة تعيد إلى الأذهان تضحيات وبطولات عظيمة بذلها الشعب اليمني في سبيل تحرير جزء كبير من أرض اليمن والذي كان يرزح تحت الاحتلال البريطاني عقودا من الزمن”.

ولفت البيان الى أن “هذه المناسبة تأتي وشعبنا اليمني يخوض معركة الحرية والاستقلال وهو يواجه العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي على شعبنا وبلدنا ويحتل جزءا من أرض الجمهورية اليمنية”.

وأضاف البيان ان “ما على الغزاة الجدد إدراكه أن يوم جلاء آخر جندي ينتظرهم وسيُدحرون ويخرجون من كل شبر من بلدنا العزيز بحول الله وقوته، فتاريخ شعبنا اليمني زاخر بالنضال في مواجهة أطماع الغزاة على مر العصور”، وتابع “هذا يؤكد مجددا مواصلة معركة التحرر الوطني حتى تحرير كل شبر محتل من أرض اليمن العزيز باذن الله”.

المصدر: موقع انصار الله