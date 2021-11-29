الصحة الفلسطينية: تسجيل 3 وفيات و386 إصابة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 29 2021 - 14:38

الصحة الفلسطينية: تسجيل 3 وفيات و386 إصابة جديدة بكورونا

منذ 7 mins 29 November، 2021
العلم الفلسطيني
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الاثنين انه تم تسجيل 3 وفيات و386 إصابة جديدة بفيروس كورونا و219 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الوزارة أنه “تم تسجيل 3 حالات وفاة في الضفة الغربية في رام الله، والخليل ونابلس”، وأوضحت أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس 9، الخليل 104، بيت لحم 33، جنين 28، رام الله والبيرة 43، أريحا والأغوار 8، نابلس 16، طولكرم 4، ضواحي القدس 2، قلقيلية 1، قطاع غزة 138”.

ولفتت الوزارة الى أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس 4، الخليل 4، بيت لحم 14، جنين 2، رام الله والبيرة 27، أريحا والأغوار 2، نابلس 14، طولكرم 4، ضواحي القدس 2، قلقيلية 2، قطاع غزة 144”.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة