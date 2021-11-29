الصحة الفلسطينية: تسجيل 3 وفيات و386 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الاثنين انه تم تسجيل 3 وفيات و386 إصابة جديدة بفيروس كورونا و219 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الوزارة أنه “تم تسجيل 3 حالات وفاة في الضفة الغربية في رام الله، والخليل ونابلس”، وأوضحت أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس 9، الخليل 104، بيت لحم 33، جنين 28، رام الله والبيرة 43، أريحا والأغوار 8، نابلس 16، طولكرم 4، ضواحي القدس 2، قلقيلية 1، قطاع غزة 138”.

ولفتت الوزارة الى أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس 4، الخليل 4، بيت لحم 14، جنين 2، رام الله والبيرة 27، أريحا والأغوار 2، نابلس 14، طولكرم 4، ضواحي القدس 2، قلقيلية 2، قطاع غزة 144”.

المصدر: فلسطين اليوم