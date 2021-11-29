ارقام هواتف طلبات مادة المازوت – موقع قناة المنار – لبنان
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November 29 2021 - 12:32

ارقام هواتف طلبات مادة المازوت

منذ 11 mins 29 November، 2021
الامانة
لبنان

شركة الأمانة للمحروقات تضع الأرقام التالية لاستقبال طلبات البلديات لتوزيع مادة المازوت يومياً باستثناء الأحد من الساعة 9:00 وحتى 16:00

– ‫‫أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597
– أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
–  ‫‫قضاء حاصبيا: 70885075
– أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415
– أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
– ‫‫أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567

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