ارقام هواتف طلبات مادة المازوت

شركة الأمانة للمحروقات تضع الأرقام التالية لاستقبال طلبات البلديات لتوزيع مادة المازوت يومياً باستثناء الأحد من الساعة 9:00 وحتى 16:00
– أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597
– أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
– قضاء حاصبيا: 70885075
– أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415
– أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
– أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567