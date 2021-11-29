أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 29-11-2021

البناء

• قالت مصادر متابعة للانتخابات إن أرجحية قبول طعن المجلس الدستوري لتعديلات قانون الانتخابات وصعوبة إنجاز تعديلات توافق اعتراضات المجلس الدستوري، ستعني العودة للقانون الأصلي وتفرض على وزارة الداخلية استعدادات لدائرة الاغتراب والميغاسنتر يصعب إنجازها ضمن ولاية المجلس الحالي.

• توقفت مصادر دبلوماسية أمام التصعيد الأميركي بوجه روسيا تحت عنوان أوكرانيا وجورجيا، ورأت فيه محاولة لشد العصب الأوروبي إلى جانب الموقف الأميركي عشية مفاوضات فيينا الخاصة بالملف النووي الإيراني، ودعت لترقب المسار التفاوضي ورؤية تبدلات الموقف الأميركي.

النهار

• يجري تداول اسم رئيس نادٍ رياضي شاب ليكون مرشحاً عن المقعد الماروني في إحدى دوائر الجبل، بتوافق بين حزبين سيتحالفان في الاستحقاق المقبل.

• بدأت شركات طيران تركية وعربية خفض أسعار تذاكر السفر للبنانيين، في ظل تدنّي حجوزاتهم قبل الأعياد ربطاً بالأزمة مع الخليج.

• ظهر تناقض داخل عائلة ابرهيم الصقر حيال القوات، ففيما كان الوالد يمدح الحزب خرجت الابنة تشكو نائب القوات ومسؤول الحزب في زحله وتتهمهما بعدم الوفاء.

اللواء

• لا يملك المقربون من رئيس تيار سياسي جواباً حاسماً حول قراره النهائي بالعودة من الخارج وخوضه الإنتخابات النيابية .. في حال حصولها في موعدها!

• يستعد عدد من النواب الحاليين للإنسحاب من الساحة البرلمانية لإفساح المجال أمام وجوه جديدة، وذلك بناء لإشارات صدرت عن مرجعياتهم الحزبية!

• لعبت المنح الجامعية التي يقدمها حزب مسيحي لشريحة واسعة من الطلاب الجامعيين دوراً مؤثراً في تقرير نتائج انتخابات الروابط الطلابية في عدد من الجامعات!

الجمهورية

• اعتبرت جهة دبلوماسية أنّ هناك مبالغات في تقدير حجم المساهمة الممكنة لدولة وازنة في تنفيذ مشاريع داخل لبنان.

• يجري استمزاج شخصيات نقابية في شأن ترشحها إلى الإنتخابات النيابية لكنها لا تُبدي أي حماسة.

• أوقفَ عدد من السفارات العربية والأفريقية سِمات الدخول الى أراضيها من فئات لبنانية محددة تحت عنوان «تفشّي جائحة كورونا».

المصدر: صحف