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November 28 2021 - 23:56

رئيس أركان الجيش الجزائري يزور مصر

منذ 12 mins 28 November، 2021
رئيس أركان الجيش الجزائري
عربي وإقليمي - مصر

بدأ رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة الأحد زيارة إلى مصر للمشاركة في معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية “إيدكس 2021″، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الجزائرية.

وقالت الوزارة إن “زيارة شنقريحة جاءت بدعوة من وزير الدفاع المصري محمد أحمد زكي”، وأوضح أن “الزيارة تندرج “ضمن إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة المصرية وستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك”.

وينظم معرض مصر للدفاع بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة، ويجمع شركات محلية ودولية في مجالات الدفاع والتسليح، البرية والبحرية والجوية.

المصدر: روسيا اليوم

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