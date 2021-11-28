باسيل: من يحاول تركيع اللبنانيين يهدف لوضع يده على قرارهم

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ان من يحاول تركيع اللبنانيين اقتصاديا وماليا يهدف الى وضع يده على قرارهم.

وفي كلمة له من حديقة الاستقلال في كفرذبيان قال باسيل ان حاكم مصرف لبنان لا يستطيع البقاء في موقعه ولو ان اميركا وراءه نريد ان نسقطه ولو ان المنظومة السياسية وراءه يجب ان تسقط ويسقط معها.

واعتبر باسيل ان اللبنانيين يريدون اصدقاء في العالم لا ان يكونوا ازلاما لأحد، مؤكدا أنّ المسؤول عن الانهيار هو من جعل الفوائد بسندات الخزينة 42 بالمئة ومن ثبت الليرة ليقال له انه بطل التثبيت.

المصدر: قناة المنار