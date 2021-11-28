بيان لتجمع أطباء الأسنان في حزب الله حول ما جرى خلال انتخابات النقابة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 28 2021 - 23:56

بيان لتجمع أطباء الأسنان في حزب الله حول ما جرى خلال انتخابات النقابة

منذ 2 ساعة 28 November، 2021
علم حزب الله
لبنان

قال تجمع أطباء الأسنان في حزب الله في بيان له الاحد “جرت اليوم إنتخابات نقابة أطباء الأسنان في جو ديمقراطي تنافست فيها ثلاث لوائح لائحتان مكتملتان ولائحة غير مكتملة ترأستها المرشحة الكتائبية إيميلي حايك”، وتابع “عندما بدأت عمليات الفرز الإلكتروني وجرى فرز أربعة صناديق من أصل عشرين، وبسبب تأخير إصدار النتائج حتى انقضى الوقت المخصص لإنتخاب نقيب، ارتاب  بعض الأطباء من هذا التأخير”.

واضاف البيان “هنا تقدمت مرشحة حزب الكتائب الدكتورة إيميلي حايك وبصوت عال بطلب إجراء فرز يدوي حيث كانت نتائجها متأخرة وليست من بين العشرة الأوائل فحدث هرج ومرج وأقتحم البعض صناديق الإقتراع وقاموا بتكسيرها بشكل مؤسف وغير مقبول بتاتا ومرفوض”.

وأشار البيان الى انه “بدل أن يخجل السيد سامي الجميل وحلفاؤه من هذا الفعل، توجه كعادته بإلباس التهمة لطرف حزب الله الذي ترك الحرية لمناصريه منذ الصباح لإنتخاب من يرونه مناسبا، ولم يكن معنيا كغيره بالنتائج”، وتابع ان “ما صدر عن السيد سامي الجميل هو محض كذب وإفتراء ولا يبشر بالخير، وهي حفلات الكذب التي اعتاد ان يقوم بها سامي الجميل عند كل استحقاق يشعر فيه بالخسارة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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