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November 28 2021 - 17:42

الصحة الفلسطينية: حالة وفاة و239 إصابة جديدة بكورونا

منذ 1 ساعة 28 November، 2021
العلم الفلسطيني
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الأحد أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: “بيت لحم 31، جنين 22، أريحا والأغوار 5، الخليل 49، طولكرم 8، طوباس 3، نابلس 18، رام الله والبيرة 30، ضواحي القدس 2، سلفيت 1، قلقيلية 0، قطاع غزة 70”.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: “بيت لحم 14، جنين 2، أريحا والأغوار 3، الخليل 42، طولكرم 2، طوباس 5، نابلس 4، رام الله والبيرة 13، ضواحي القدس 2، سلفيت 2، قلقيلية 0، قطاع غزة 90″، وتابعت “سجلت حالة وفاة  نتيجة الإصابة بالفيروس في مدينة نابلس”.

المصدر: فلسطين اليوم

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