عائدات التجارة الخارجية الايرانية تتجاوز 63 مليار دولار في غضون 8 اشهر – موقع قناة المنار – لبنان
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November 28 2021 - 04:34

عائدات التجارة الخارجية الايرانية تتجاوز 63 مليار دولار في غضون 8 اشهر

منذ 1 ساعة 28 November، 2021
Iran Trade 1
اقتصاد - صفحات منوعة

اعلن رئيس مصلحة الجمارك الايرانية “مهدي مير اشرفي” : ان حجم التجارة الخارجية الايرانية بلغ في غضون الاشهر الاخيرة 110 مليونا و300 الف طن، وبما يعادل 63 مليارا ومائة مليون دولار.
واوضح “مير اشرفي” انه وفقا لاخر الاحصائيات الصادرة عن دائرة الجمارك، فقد سجّلت التجارة الخارجية الايرانية خلال الشهور الثمانية الاخيرة، نموا ملحوظا بواقع 43.5 بالمئة؛ وذلك مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وبحسب هذا المسؤول، فقد بلغ حجم صادرات البلاد في هذه الفترة، 83 مليونا و700 الف طن، بما يعادل 31 مليارا ومائة مليون دولار؛ مسجلا النمو ايضا من حيث الوزن، بنسبة 10.5 بالمئة ومن حيث القيمة 42 بالمئة.
وعن وجهة الصادرات الايرانية خلال الفترة نفسها، فقد اشار حسب التسلسل، الى بلدان : الصين – 9 مليارات ومائة الف دولار، والعراق – 6 مليارات ومائة مليون طن، وتركيا – 3 مليارات و800 مليون دولار، والامارات – مليارين و900 مليون دولار، وافغانستان – مليارا واحدا و270 مليون دولار.

المصدر: وكالة انباء فارس

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