العمليات المشتركة: لا تأجيل بموعد انسحاب القوات الأمريكية المحتلة من العراق

أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية السبت، عدم وجود نية لتأجيل موعد انسحاب القوات الأمريكية المحتلة من اراضي البلاد. وقال المتحدث باسم القيادةَ اللواء تحسين الخفاجي، إن “موعد الانسحاب حدد سابقاً وسيكون في 31 كانون الثاني/يناير 2021 ، وهو غير قابل للتمديد حسب الاتفاق بين الجانبين العراقي والامريكي”.

وأشار الخفاجي إلى أن “مهام القوات الامريكية ستتحول بعد هذا التاريخ الى الاستشارة والتدريب والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخبارية، وفق الاتفاق بين بغداد وواشنطن”، حسب قوله، موضحاً أن “العراق سيكون بعد هذا التأريخ خالٍ من أي قوات قتالية على الأرض”.

واتفق العراق والولايات المتحدة الأمريكية في شهر تموز/يوليو الماضي على انسحاب جميع القوات الأمريكية المحتلة من العراق بحلول نهاية العام الحالي.