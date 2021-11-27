سلطنة عمان تعلق دخول المسافرين من 7 دول أفريقية بسبب متحور كورونا الجديد

قررت سلطنة عمان وقف دخول المسافرين بشكل مؤقت من 7 دول أفريقية ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، بعد ساعات من الإعلان عن الكشف عن متحور إفريقي جديد.

وقال بيان صادر عن اللجنة العليا لمكافحة المرض، نقلته وكالة الأنباء الرسمية السبت، إنها قررت “تعليق دخول السلطنة للقادمين من جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبوتسوانا، وزمبابوي، وليسوتو، وإيسواتيني [سوازيلاند سابقا]، وموزمبيق ابتداء من الأحد 28 تشرين الثاني/نوفمبر وحتى إشعار آخر”.

ويشمل الإجراء القادمين من أية دول أخرى، إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول السبع المذكورة، فيما تقدم خلال الـ 14 يومًا السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة، مع استثناء المواطنين العُمانيين والدبلوماسيين والعاملين الصحيين وعائلاتهم ومواطني الدول المذكورة ممن لديهم إقامة سارية في السلطنة، بحسب البيان.

المصدر: سبوتنيك