متحور كورونا الجديد يعمق خسائر النفط فوق 11.3 بالمئة

عمق المتحور الجديد لفيروس كورونا، خسائر النفط الخام في الأسواق العالمية، لتتراجع بأكثر من 11.3 بالمئة في التعاملات المسائية، وسط مخاوف متزايدة من عدم قدرة اللقاحات على إضعاف انتشاره.

أعلن علماء من جنوب إفريقيا أنهم اكتشفوا سلالة جديدة من الفيروس المسبب لمرض كورونا في أعداد صغيرة، ويعملون على فهم تداعياتها المحتملة.

إلا أن دولا في أوروبا مثل بلجيكا أعلنت الجمعة، عن أول إصابة بالمتحور الجديد، فيما يتوالى إعلان دول حول العالم، عن تعليقها الرحلات القادمة من بلدان إفريقية.

وعند الساعة 16:53 (ت.غ)، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير/كانون ثاني، بنسبة 11.52 بالمئة أو 9.54 دولارات إلى 72.65 دولارا للبرميل.

وأسعار خام برنت المسجلة قبيل إغلاق جلسة نهاية الأسبوع اليوم، تعتبر الأدنى منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وفق تتبع الأناضول لمسار الأسعار التاريخي.

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم يناير/كانون الثاني، بنسبة 13.11 بالمئة أو 10.3 دولارات إلى 68.06 دولارا للبرميل.

المصدر: وكالة الاناضول