جنوب إفريقيا: المتحور الجديد قد يكون أشد عدوى لكن حظر السفر غير مبرر – موقع قناة المنار – لبنان
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November 27 2021 - 03:26

جنوب إفريقيا: المتحور الجديد قد يكون أشد عدوى لكن حظر السفر غير مبرر

منذ 2 ساعة 27 November، 2021
Corona South Africa
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

قال وزير الصحة في جنوب إفريقيا جو باهلا إن الدراسات الأولية تشير إلى أن متحور كورونا المكتشف في بلاده قد يكون أكثر قابلية للانتقال، لكن قرار دول فرض قيود على السفر “غير مبرر”.
وأوضح باهلا في حديثه مع الصحفيين أن “جنوب إفريقيا تتصرف بشفافية وأن حظر السفر يتعارض مع قواعد ومعايير منظمة الصحة العالمية”.
واستنكر الوزير فرض بريطانيا قيودا على السفر لجنوب إفريقيا، قائلا إن المملكة المتحدة لم تستشر بلاده قبل اتخاذ هذا القرار “أحادي الجانب”.
ولم يعرف الكثير بعد عن السلالة الجديدة من كوفيد-19 التي تم رصدها في جنوب أفريقيا وبتسوانا وهونغ كونغ وبلجيكا، لكن العلماء يعتقدون أن فيها تجمعا غير معتاد من التحورات قد تجعلها قادرة على تجنب رد الفعل المناعي وأكثر قابلية للعدوى.

المصدر: روسيا اليوم

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