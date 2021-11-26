السيد نصر الله: في قضية الطيونة اقول لمن يتدخل في القضاء يجب ان ياخذ القضاء مداه الطبيعي ووقته الطبيعي والذين شاركوا بالقتل واطلاق النار يجب ان يحاكموا اذا كنتم تريدون العدالة وان يعيش الناس سويا بعيدا عن اي اقتتال او اخذ بالثار العائلي او العشائري – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 26 2021 - 22:48

السيد نصر الله: في قضية الطيونة اقول لمن يتدخل في القضاء يجب ان ياخذ القضاء مداه الطبيعي ووقته الطبيعي والذين شاركوا بالقتل واطلاق النار يجب ان يحاكموا اذا كنتم تريدون العدالة وان يعيش الناس سويا بعيدا عن اي اقتتال او اخذ بالثار العائلي او العشائري

منذ 1 ساعة 26 November، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة