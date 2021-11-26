السيد نصر الله: في قضية الطيونة اقول لمن يتدخل في القضاء يجب ان ياخذ القضاء مداه الطبيعي ووقته الطبيعي والذين شاركوا بالقتل واطلاق النار يجب ان يحاكموا اذا كنتم تريدون العدالة وان يعيش الناس سويا بعيدا عن اي اقتتال او اخذ بالثار العائلي او العشائري – موقع قناة المنار – لبنان
السيد نصر الله: في قضية الطيونة اقول لمن يتدخل في القضاء يجب ان ياخذ القضاء مداه الطبيعي ووقته الطبيعي والذين شاركوا بالقتل واطلاق النار يجب ان يحاكموا اذا كنتم تريدون العدالة وان يعيش الناس سويا بعيدا عن اي اقتتال او اخذ بالثار العائلي او العشائري