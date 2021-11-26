السيد نصر الله: ما كنا نشكو منه في موضوع المحقق العدلي هو الاستنسابية والتسييس، تم اللجوء من قبل المعنيين الى الجهات المعنية في القضاء وقدموا الشواهد على الاستنسابية والمخالفات القانونية والقضائية ولجاوا للجهات القضائية لانقاذهم من الاستنسابية والتسيسس فوجدنا ان هذه الجهات القضائية المعنية هي ايضا جهات تمارس الاستنسابية وتخضع للسياسة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 26 2021 - 22:48

السيد نصر الله: ما كنا نشكو منه في موضوع المحقق العدلي هو الاستنسابية والتسييس، تم اللجوء من قبل المعنيين الى الجهات المعنية في القضاء وقدموا الشواهد على الاستنسابية والمخالفات القانونية والقضائية ولجاوا للجهات القضائية لانقاذهم من الاستنسابية والتسيسس فوجدنا ان هذه الجهات القضائية المعنية هي ايضا جهات تمارس الاستنسابية وتخضع للسياسة

منذ 2 ساعة 26 November، 2021
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