السيد نصر الله: نحن في بداية كورونا اعلنا عن خطة وبدانا بتنفيذها وكانت خطة فاعلة في كل المناطق التي نتمكن من التواجد فيها.. الليلة اعلن من جديد اننا قررنا تفعيل هذه الخطة الى مستوى 100% ووزارة الصحة معنية بالمزيد من بذل الجهود والعمل اياً كانت الصعوبات التي تواجهها والظروف الخاصة التي تعاني منها – موقع قناة المنار – لبنان
السيد نصر الله: نحن في بداية كورونا اعلنا عن خطة وبدانا بتنفيذها وكانت خطة فاعلة في كل المناطق التي نتمكن من التواجد فيها.. الليلة اعلن من جديد اننا قررنا تفعيل هذه الخطة الى مستوى 100% ووزارة الصحة معنية بالمزيد من بذل الجهود والعمل اياً كانت الصعوبات التي تواجهها والظروف الخاصة التي تعاني منها