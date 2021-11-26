فياض: ملتزمون تصحيح مسار تدهور وضع المياه والاعتماد على الطاقة الشمسية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 26 2021 - 17:58

فياض: ملتزمون تصحيح مسار تدهور وضع المياه والاعتماد على الطاقة الشمسية

منذ 13 mins 26 November، 2021
وليد فياض
لبنان

ترأس وزير الطاقة والمياه في لبنان وليد فياض الاجتماع التنسيقي الذي عقد الجمعة في الوزارة بين مديري مؤسسات المياه والجهات المانحة في قطاع المياه والصرف الصحي، بحضور سفيرة اليونيسف يوكي موكا وممثلين عن مجلس الإنماء والإعمار والجهات المانحة.

وأوضح فياض أن “العمل جار لرفع مستوى التغذية بالمياه وزيادة عدد المشتركين ورفع نسبة الجباية، والوصول أيضا إلى تعرفة جديدة تتناسب مع الوضع الاجتماعي الحالي والحاجة إلى تحقيق توازن مالي يؤمن ديمومة المؤسسات”.

واكد فياض “متابعة العمل والتنسيق لما فيه خير ومصلحة المواطن وتأمين خدمة المياه بأفضل ما يمكن”، ولفت إلى أن “المؤسسات والوزارة ملتزمان تصحيح مسار تدهور وضع المياه والعمل بصورة خاصة بالاعتماد على الطاقة الشمسية لضخ المياه”.

ثم عرض ممثلو الجهات المانحة نشاطاتهم والمشاريع المستقبلية المزمع تنفيذها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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