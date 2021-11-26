الهند: على الصين وروسيا العمل معا بخصوص أفغانستان

دعا وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار الجمعة روسيا والهند والصين، العمل سويا لتقديم المساعدات الإنسانية لشعب أفغانستان.

وقال الوزير إن “روسيا والهند والصين يجب أن تعمل معا لضمان أن المساعدات الإنسانية متاحة مجانا للشعب الأفغاني وخالية من التسييس”، وتابع “كما هنالك حاجة لتنسيق النهج المناسب فيما يتعلق بتهديدات الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات وما إلى ذلك”.

ولفت الوزير إلى أن “الهند بصفتها الجار الأقرب لأفغانستان وشريكتها منذ فترة طويلة، تشعر بالقلق إزاء آخر التطورات في ذلك البلد، وتدعم قيام حكومة شاملة وتمثيلية في أفغانستان”، وأشار الى “التزام الهند المستمر بتسريع الحوار الوثيق والتعاون بين أكبر ثلاث دول في منطقة أوراسيا”.

المصدر: روسيا اليوم