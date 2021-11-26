اليمن: مجلس الشورى يدين قرار استراليا تصنيف حزب الله “منظمة ارهابية”

أدان مجلس الشورى اليمني الجمعة قرار الحكومة الأسترالية تصنيف حزب الله “منظمة إرهابية”.

واعتبر المجلس في بيان له أن “هذا الإجراء يضاهي خطوة الحكومة البريطانية بتصنيف حركة حماس منظمة إرهابية، وجاء تنفيذا لإملاءات أمريكا التي تصب في خدمة مصالح كيان العدو الصهيوني الغاصب”، وأكد أن “هذه الإجراءات التي تنتهجها بعض الحكومات بحق حركات المقاومة في منطقة الشرق الأوسط، كشفت زيف ادعاءاتها وشعاراتها حول السلام والأمن في المنطقة”.

ولفت البيان إلى أن “هذه الخطوات تندرج في إطار أنشطة محور الشر المتمثل في أمريكا وإسرائيل وأعوانهما من المتآمرين على المنطقة، لاستهداف حركات المقاومة الإسلامية والشعوب الحرة الرافضة لمشاريعهما التدميرية للشعوب العربية والإسلامية”، وتابع “كان من الأجدر بالحكومة الاسترالية أن تتخذ مثل هذا الإجراء وهذا التصنيف على كيان العدو الصهيوني الذي يمارس شتى صور الإرهاب بحق الشعب الفلسطيني، ويرتكب جرائم حرب بحق المدنيين، وينتهك حدود وسيادة الأراضي اللبنانية”.

المصدر: موقع انصار الله