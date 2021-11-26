العدو الاسرائيلي يحرم محافظ القدس المحتلة من المشاركة بزفاف ابنته الوحيدة

يحرم العدو الاسرائيلي محافظ القدس المحتلة من المشاركة في زفاف ابنته الوحيدة منى الجمعة بعد تجديد قرار منعه من دخول الضفة الغربية المحتلة وتجديد الإقامة الجبرية لمدة 4 أشهر.

ومنذ عام 2018 تلاحق سلطات الاحتلال محافظ القدس عدنان غيث، بقرارات عسكرية متتالية: منع دخول الضفة الغربية، منع التواصل مع قيادات وشخصيات مختلفة، فرض الإقامة الجبرية في مكان سكنه في سلوان، إضافة إلى عشرات الاعتقالات والاستدعاءات.

وأوضحت محافظة القدس في بيان لها أن “زفاف ابنة المحافظ تأجل عدة مرات، بسبب القرارات العسكرية المتتالية بحق والدها، وهذه القرارات والملاحقات غيبت المحافظ غيث عن العديد من مناسبات العائلة، ومن بينها يوم نجاح ابنته الكبرى منى في الثانوية العامة حيث كان قيد الاعتقال”.

المصدر: وكالة معاً