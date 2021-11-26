إصابات بين الفلسطينيين باعتداءات العدو الاسرائيلي في بلدة بيتا بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 26 2021 - 16:16

إصابات بين الفلسطينيين باعتداءات العدو الاسرائيلي في بلدة بيتا بالضفة المحتلة

منذ 37 mins 26 November، 2021
مواجهات
عربي وإقليمي - فلسطين

أصيب صحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وعشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع الجمعة خلال المواجهات مع قوات العدو الاسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل إن “مراسل تلفزيون فلسطين الصحفي بكر عبد الحق أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الكتف، إضافة إلى ثلاثة صحفيين آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع”.

وأضاف جبريل ان “جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين بشكل كثيف، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالغاز المسيل للدموع، كما تعمدوا استهداف الصحفيين”.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة