إصابات بين الفلسطينيين باعتداءات العدو الاسرائيلي في بلدة بيتا بالضفة المحتلة

أصيب صحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وعشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع الجمعة خلال المواجهات مع قوات العدو الاسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل إن “مراسل تلفزيون فلسطين الصحفي بكر عبد الحق أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الكتف، إضافة إلى ثلاثة صحفيين آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع”.

وأضاف جبريل ان “جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين بشكل كثيف، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالغاز المسيل للدموع، كما تعمدوا استهداف الصحفيين”.

المصدر: فلسطين اليوم