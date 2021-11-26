قائد المنطقة الجنوبية في جيش العدو: من المستحيل خنق غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 26 2021 - 14:32

قائد المنطقة الجنوبية في جيش العدو: من المستحيل خنق غزة

منذ 13 mins 26 November، 2021
قائد المنطقة الجنوبية في جيش العدو
عربي وإقليمي - كيان العدو

اقرّ قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي إليغازر توليدانو بعدم قدرة جيشه على خنق قطاع غزة في ظل تزايد عدد السكان في القطاع. وقال توليدانو وفقًا لصحيفة “إسرائيل اليوم” إنه “من المستحيل خنق قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة”، معرباً عن تأييده لتحسين الوضع المدني للسكان باعتباره مصلحة “إسرائيلية”.

وأضاف “هناك ركيزتين أساسيتين للاستراتيجية التي يتم اتباعها حاليًا تجاه غزة، تقوم على ضمان الأمن لأكبر وقت ممكن، وتحسين الحياة المدنية للسكان، مع ضمان حرمان المقاومة من تطوير قدراتها العسكرية دون إضعاف المكونات المدنية”، حسب قوله.

وزعم أن المقاومة في غزة “نجحت فقط في إطلاق مئات الصواريخ يوميًا”، مشيرًا إلى أن قيادة جيش الاحتلال “تعمل حاليًا لإيجاد حل لهذه الصواريخ ولكن الأمر سيستغرق وقتًا لإيقافها، كما جرى مع الأنفاق”.

المصدر: فلسطين اليوم

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