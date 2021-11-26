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November 26 2021 - 11:00

الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي بالخليل

منذ 30 mins 26 November، 2021
المسجد الإبراهيمي
عربي وإقليمي - فلسطين

أدّى آلاف المواطنين في مدينة الخليل صلاة فجر الجمعة “فجر الرباط العظيم” في المسجد الإبراهيمي؛ رفضا للمشاريع التهويدية التي تتهدد المسجد. وامتلأ المسجد وساحاته الخارجية بالمصلين، وسط مشاركة عائلات مدينة الخليل بشبابها وأطفالها ونسائها الذين أموا المسجد منذ ساعات الفجر الأولى.

وشهدت فعاليات فجر اليوم في المسجد الإبراهيمي زفاف الشابين كرم حاتم قفيشة، وهيثم عزام نيروخ، بعد الانتهاء من الصلاة حيث تم تنظيم زفة وسط أناشيد وأهازيج شعبية. وتأتي الفعاليات في سياق الرفض الفلسطيني لخطط الاحتلال والمجموعات الاستيطانية بحق المسجد الإبراهيمي والمشاريع التهويدية. كما شهدت أيام الجمع الفائتة مشاركة فاعلة من قبل أهالي المدينة بفعاليات صلاة الفجر بالمسجد الإبراهيمي والتي جاءت تحت شعار نصرة الأسرى المضربين عن الطعام.

وشرعت سلطات الاحتلال قبل أشهر، بتنفيذ مشروع تهويدي على مساحة 300 متر مربع من ساحات المسجد الإبراهيمي ومرافقه، يشمل تركيب مصعد كهربائي، لتسهيل اقتحامات المستوطنين، حيث تم تخصيص 2 مليون شيقل لتمويله. ويهدد المشروع الاستيطاني بوضع يد الاحتلال على مرافق تاريخية قرب المسجد الإبراهيمي وسحب صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل.

المصدر: فلسطين اليوم

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