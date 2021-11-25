العدو الاسرائيلي يواصل التضييق على الفلسطينيين قرب جبل صبيح جنوب نابلس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 25 2021 - 16:00

العدو الاسرائيلي يواصل التضييق على الفلسطينيين قرب جبل صبيح جنوب نابلس بالضفة المحتلة

منذ 9 mins 25 November، 2021
العدو الاسرائيلي
عربي وإقليمي - فلسطين

جرفت قوات العدو الإسرائيلي الخميس أراضي زراعية قرب جبل صبيح التابع لبلدة بيتا جنوب محافظة نابلس بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال أجرت أعمال تجريف في أراض زراعية وطرق مؤدية لجبل صبيح والذي يشهد فعاليات المقاومة الشعبية منذ شهر أيار/ مايو الماضي، رفضا لإنشاء بؤرة استيطانية على قمته”.

وأضافت المصادر أن “قوات الاحتلال أغلقت طرقا زراعية تؤدي إلى الجبل بالسواتر الترابية”، وأشارت إلى أن “الاحتلال يقوم كل يوم خميس بعمليات تجريف في تلك الطرق لمنع وصول المتظاهرين ومركبات الإسعاف لمنطقة المواجهات”.

المصدر: وكالة وفا

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